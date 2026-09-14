Телевизор Яндекс YNDX-00096 65" ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00096 65" ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD
65" (164 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция YNDX-00096 с черным корпусом использует технологию подсветки экрана Direct LED и дисплей на основе QLED-матрицы, который воспроизводит более миллиарда оттенков цветов. Модель предлагает особый режим для просмотра по ночам, в котором подсветка экрана в темном помещении светится более теплым светом и не раздражает глаза пользователя. Темные и светлые зоны каждого кадра получают высокую детализацию за счет расширенного динамического диапазона HDR10. Домашний Smart TV Яндекс ТВ Станция YNDX-00096 на мультимедийной платформе YaOS X поддерживает управление голосом без пульта, позволяет при помощи голосового ассистента Алиса управлять приложения и искать данные в Интернете. ТВ можно интегрировать в систему умного дома, работающую по технологиям Яндекса. С помощью этой модели можно управлять умной бытовой техникой и настраивать для нее сценарии работы.
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