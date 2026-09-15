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Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка

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Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - фото 1
Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - фото 2
Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Demonic
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - фото 1
  • Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - фото 2
  • Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Demonic
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Demonic Refusal, The Burning Times, Together As One, Jun-Jun, John Doe, Murky Waters, Hatreds Rise, Distorted Lives, Eyes Of Old, Ten Thousand Thrones, Nostrovia

Отзывы о товаре Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Demonic
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Demonic Refusal, The Burning Times, Together As One, Jun-Jun, John Doe, Murky Waters, Hatreds Rise, Distorted Lives, Eyes Of Old, Ten Thousand Thrones, Nostrovia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Testament - Demonic (0727361422318) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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