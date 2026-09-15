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Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка

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Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 1
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 2
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 3
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 4
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 5
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 6
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 7
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 8
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Neos
Альбом (сингл)
Indefinita Atmosfera
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 1
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 2
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 3
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 4
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 5
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 6
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 7
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 8
  • Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Schema Records
Barcode
[8018344113043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Neos
Альбом (сингл)
Indefinita Atmosfera
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Original Untitled, G - Bossa, In Viaggio, Indefinita Atmosfera, Cosmic Funk, Indian Diary, Routage, Quite Enough, Na Bahia, Blusamba



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Schema Records
Barcode
[8018344113043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Neos
Альбом (сингл)
Indefinita Atmosfera
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Original Untitled, G - Bossa, In Viaggio, Indefinita Atmosfera, Cosmic Funk, Indian Diary, Routage, Quite Enough, Na Bahia, Blusamba


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neos - Indefinita Atmosfera (8018344113043) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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