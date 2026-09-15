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Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка

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Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Keep Me Singing
Жанр
Jazz, Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602557108736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Keep Me Singing
Жанр
Jazz, Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка

Новый альбом британского музыканта Вана Моррисона, вышедший 30 сентября 2016 года. В данном лимитированном издании присутствует вкладка гологораммы, которая делает из обложки голографическое изображение. Северо-ирландский автор-исполнитель сэр Ван Моррисон известен уникальной рычащей манерой исполнения и сочетанием в своей музыке фолка с блюзом, соулом, джазом и госпелом. Артист также играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. В 14 лет Моррисон вошел в состав группы Thunderbolts, затем он сменил еще несколько коллективов, но первый успех пришел к нему с командой Them, основанной в 1964 году. Через два года певец уже начал сольную карьеру. В 1968 году вышел альбом Astral Weeks, который до сих пор считается лучшим в дискографии артиста. В 1993 году имя певца было занесено в Зал Славы Рок-н-Ролла.

Отзывы о товаре Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602557108736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Keep Me Singing
Жанр
Jazz, Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Новый альбом британского музыканта Вана Моррисона, вышедший 30 сентября 2016 года. В данном лимитированном издании присутствует вкладка гологораммы, которая делает из обложки голографическое изображение. Северо-ирландский автор-исполнитель сэр Ван Моррисон известен уникальной рычащей манерой исполнения и сочетанием в своей музыке фолка с блюзом, соулом, джазом и госпелом. Артист также играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. В 14 лет Моррисон вошел в состав группы Thunderbolts, затем он сменил еще несколько коллективов, но первый успех пришел к нему с командой Them, основанной в 1964 году. Через два года певец уже начал сольную карьеру. В 1968 году вышел альбом Astral Weeks, который до сих пор считается лучшим в дискографии артиста. В 1993 году имя певца было занесено в Зал Славы Рок-н-Ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Morrison - Keep Me Singing (0602557108736) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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