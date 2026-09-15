Top.Mail.Ru
Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262007901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Need All My Friends (Shade Tree Demo), I've Been Your Fool, Free Bird, Tuesday's Gone, Sweet Home Alabama, Don't Ask No Questions, Working For MCA, Call Me The Breeze, Saturday Night Special, Whiskey Rock-A-Roller, Double Trouble, Gimme Back My Bullets, What's Your Name, That Smell, Down South Jukin', Smokestack Lightning, Good Loving's Hard To Find, Devil In The Bottle, Red White & Blue, Still Unbroken, Last Of A Dyin' Breed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Need All My Friends (Shade Tree Demo), I've Been Your Fool, Free Bird, Tuesday's Gone, Sweet Home Alabama, Don't Ask No Questions, Working For MCA, Call Me The Breeze, Saturday Night Special, Whiskey Rock-A-Roller, Double Trouble, Gimme Back My Bullets, What's Your Name, That Smell, Down South Jukin', Smokestack Lightning, Good Loving's Hard To Find, Devil In The Bottle, Red White & Blue, Still Unbroken, Last Of A Dyin' Breed

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262007901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Need All My Friends (Shade Tree Demo), I've Been Your Fool, Free Bird, Tuesday's Gone, Sweet Home Alabama, Don't Ask No Questions, Working For MCA, Call Me The Breeze, Saturday Night Special, Whiskey Rock-A-Roller, Double Trouble, Gimme Back My Bullets, What's Your Name, That Smell, Down South Jukin', Smokestack Lightning, Good Loving's Hard To Find, Devil In The Bottle, Red White & Blue, Still Unbroken, Last Of A Dyin' Breed
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Need All My Friends (Shade Tree Demo), I've Been Your Fool, Free Bird, Tuesday's Gone, Sweet Home Alabama, Don't Ask No Questions, Working For MCA, Call Me The Breeze, Saturday Night Special, Whiskey Rock-A-Roller, Double Trouble, Gimme Back My Bullets, What's Your Name, That Smell, Down South Jukin', Smokestack Lightning, Good Loving's Hard To Find, Devil In The Bottle, Red White & Blue, Still Unbroken, Last Of A Dyin' Breed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Collected (8719262007901) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...