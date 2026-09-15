Top.Mail.Ru
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 1
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 2
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 3
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 4
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 5
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 6
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 7
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 2
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 3
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 4
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 5
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 6
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 7
  • Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома Bon Jovi 1986 года. Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet в 1986 году. В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.

Отзывы о товаре Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание студийного альбома Bon Jovi 1986 года. Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, которая была образована в 1983 году. Всемирной популярности Bon Jovi поспособствовал альбом Slippery When Wet в 1986 году. В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах. В 2006 году музыканты были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. Группа получила награду в 2004 году за музыкальные достижения на American Music Awards.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bon Jovi - Slippery When Wet (0602547029218) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...