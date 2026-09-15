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Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка

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Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка - фото 1
Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alison Balsom
Альбом (сингл)
Quiet city
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка - фото 1
  • Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197150593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alison Balsom
Альбом (сингл)
Quiet city
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Quiet City, Rhapsody in Blue, The Unanswered Question, Concierto de Aranjuez: Adagio, My Ship

Отзывы о товаре Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5054197150593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alison Balsom
Альбом (сингл)
Quiet city
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Quiet City, Rhapsody in Blue, The Unanswered Question, Concierto de Aranjuez: Adagio, My Ship
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alison Balsom - Quiet City (5054197150593) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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