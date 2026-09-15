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Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Baker
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5711053021373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Baker
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Walkied In, My Funny Valentine, Trickleydidlier, Street Of Dreams, Summertime, Someone To Watch Over Me, These Foolish Things, I Fall In Love Too Easily, What A Diff'rence A Day Made, Chet, My Ideal, I Could Have Danged All Night, Stralight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Walkied In, My Funny Valentine, Trickleydidlier, Street Of Dreams, Summertime, Someone To Watch Over Me, These Foolish Things, I Fall In Love Too Easily, What A Diff'rence A Day Made, Chet, My Ideal, I Could Have Danged All Night, Stralight

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5711053021373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Baker
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Walkied In, My Funny Valentine, Trickleydidlier, Street Of Dreams, Summertime, Someone To Watch Over Me, These Foolish Things, I Fall In Love Too Easily, What A Diff'rence A Day Made, Chet, My Ideal, I Could Have Danged All Night, Stralight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Walkied In, My Funny Valentine, Trickleydidlier, Street Of Dreams, Summertime, Someone To Watch Over Me, These Foolish Things, I Fall In Love Too Easily, What A Diff'rence A Day Made, Chet, My Ideal, I Could Have Danged All Night, Stralight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Chet Baker (5711053021373) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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