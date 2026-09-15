Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
GRIM REAPER
Альбом (сингл)
SEE YOU IN HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 636357
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Загружаем...
3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
GRIM REAPER
Альбом (сингл)
SEE YOU IN HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: See You In Hell, Dead On Arrival, Liar, Wrath Of The Ripper, Now Or Never, Run For Your Life, The Show Must Go On, All Hell Let Loose
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
GRIM REAPER
Альбом (сингл)
SEE YOU IN HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: See You In Hell, Dead On Arrival, Liar, Wrath Of The Ripper, Now Or Never, Run For Your Life, The Show Must Go On, All Hell Let Loose
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Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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