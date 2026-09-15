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Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка

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Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - фото 1
Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - фото 2
Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
GRIM REAPER
Альбом (сингл)
SEE YOU IN HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - фото 1
  • Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - фото 2
  • Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
GRIM REAPER
Альбом (сингл)
SEE YOU IN HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: See You In Hell, Dead On Arrival, Liar, Wrath Of The Ripper, Now Or Never, Run For Your Life, The Show Must Go On, All Hell Let Loose

Отзывы о товаре Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
GRIM REAPER
Альбом (сингл)
SEE YOU IN HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: See You In Hell, Dead On Arrival, Liar, Wrath Of The Ripper, Now Or Never, Run For Your Life, The Show Must Go On, All Hell Let Loose
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grim Reaper - See You In Hell (8718469532902) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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