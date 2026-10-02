Garbage - Anthology (coloured) (4050538819151) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636345
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538819151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Only Happy When It Rains, Queer, Stupid Girl, #1 Crush, Push It, I Think I'm Paranoid, Special, The World Is Not Enough, Androgyny, Cherry Lips (Go Baby Go!), Why Do You Love Me, Bleed Like Me, Witness To Your Love, Blood For Poppies, Automatic Systematic Habit, Empty, Even Though Our Love Is Doomed, No Horses, The Men Who Rule The World, No Gods No Masters
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Garbage - Anthology (coloured) (4050538819151) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Only Happy When It Rains, Queer, Stupid Girl, #1 Crush, Push It, I Think I'm Paranoid, Special, The World Is Not Enough, Androgyny, Cherry Lips (Go Baby Go!), Why Do You Love Me, Bleed Like Me, Witness To Your Love, Blood For Poppies, Automatic Systematic Habit, Empty, Even Though Our Love Is Doomed, No Horses, The Men Who Rule The World, No Gods No Masters
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538819151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Only Happy When It Rains, Queer, Stupid Girl, #1 Crush, Push It, I Think I'm Paranoid, Special, The World Is Not Enough, Androgyny, Cherry Lips (Go Baby Go!), Why Do You Love Me, Bleed Like Me, Witness To Your Love, Blood For Poppies, Automatic Systematic Habit, Empty, Even Though Our Love Is Doomed, No Horses, The Men Who Rule The World, No Gods No Masters
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Only Happy When It Rains, Queer, Stupid Girl, #1 Crush, Push It, I Think I'm Paranoid, Special, The World Is Not Enough, Androgyny, Cherry Lips (Go Baby Go!), Why Do You Love Me, Bleed Like Me, Witness To Your Love, Blood For Poppies, Automatic Systematic Habit, Empty, Even Though Our Love Is Doomed, No Horses, The Men Who Rule The World, No Gods No Masters
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Garbage - Anthology (coloured) (4050538819151) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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