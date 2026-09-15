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Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка

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Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - фото 3
Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Nicola Conte
Альбом (сингл)
Other Directions
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - фото 3
  • Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FA
Barcode
[8018344983868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Nicola Conte
Альбом (сингл)
Other Directions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Other Directions, Wanin Moon, Waltz Of The Sirens, Aphrodite's Dream, Nefertiti, Impulso
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Other Directions, Wanin Moon, Waltz Of The Sirens, Aphrodite's Dream, Nefertiti, Impulso

Отзывы о товаре Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FA
Barcode
[8018344983868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Nicola Conte
Альбом (сингл)
Other Directions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Other Directions, Wanin Moon, Waltz Of The Sirens, Aphrodite's Dream, Nefertiti, Impulso
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Other Directions, Wanin Moon, Waltz Of The Sirens, Aphrodite's Dream, Nefertiti, Impulso
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicola Conte - Other Directions (8018344983868) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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