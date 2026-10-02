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Веб-камера Logitech C270 (960-000999) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech C270 (960-000999)

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Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 1
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 2
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 3
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 4
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 5
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 6
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 7
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 8
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 9
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 10
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 11
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 12
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 13
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 14
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 15
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 16
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 17
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 18
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 19
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 20
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 21
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 22
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 23
Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720
Микрофон
да
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 1
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 2
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 3
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 4
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 5
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 6
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 7
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 8
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 9
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 10
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 11
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 12
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 13
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 14
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 15
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 16
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 17
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 18
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 19
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 20
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 21
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 22
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 23
  • Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635589
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Веб-камера Logitech C270 (960-000999)

Оснащенная удобным универсальным креплением веб-камера Logitech C270 подойдет для интернет-общения с друзьями, родственниками или коллегами. Миниатюрное устройство легко разместить на мониторе или установить на столе. Разрешение видео 1280x720 достаточно для качественного отображения лиц. В камере реализована автоматическая фокусировка. Угол обзора объектива широк – 55°. Микрофон с шумоподавлением качественно передает звук, минимизируя помехи. Дополнительная функция камеры – съемка фотографий. Веб-камера Logitech C270 использует для подключения интерфейс USB. Черный цвет устройства гармонирует с дизайном большинства мониторов. Размеры камеры – 70x69x32 мм.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C270 (960-000999)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Описание
Оснащенная удобным универсальным креплением веб-камера Logitech C270 подойдет для интернет-общения с друзьями, родственниками или коллегами. Миниатюрное устройство легко разместить на мониторе или установить на столе. Разрешение видео 1280x720 достаточно для качественного отображения лиц. В камере реализована автоматическая фокусировка. Угол обзора объектива широк – 55°. Микрофон с шумоподавлением качественно передает звук, минимизируя помехи. Дополнительная функция камеры – съемка фотографий. Веб-камера Logitech C270 использует для подключения интерфейс USB. Черный цвет устройства гармонирует с дизайном большинства мониторов. Размеры камеры – 70x69x32 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Logitech C270 (960-000999) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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