Веб-камера Logitech C270 (960-000999)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Logitech C270 (960-000999)
Оснащенная удобным универсальным креплением веб-камера Logitech C270 подойдет для интернет-общения с друзьями, родственниками или коллегами. Миниатюрное устройство легко разместить на мониторе или установить на столе. Разрешение видео 1280x720 достаточно для качественного отображения лиц. В камере реализована автоматическая фокусировка. Угол обзора объектива широк – 55°. Микрофон с шумоподавлением качественно передает звук, минимизируя помехи. Дополнительная функция камеры – съемка фотографий. Веб-камера Logitech C270 использует для подключения интерфейс USB. Черный цвет устройства гармонирует с дизайном большинства мониторов. Размеры камеры – 70x69x32 мм.
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