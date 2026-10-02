Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Silverstone SST-SG13B Sugo, black (G410SG13B000020)
Черный корпус SilverStone Sugo SG13B можно применять для сборки офисного или домашнего компьютера. Вы сможете на его основе создать ПК, имеющий подходящие характеристики. Выпущен корпус в типоразмере Cube/Desktop. В эту модель устанавливается блок питания форм-фактора ATX. Он отсутствует в комплекте, БП необходимо приобрести отдельно и разместить в верхней части. Для установки накопителя предоставляется один отсек на 3.5 дюйма. Эта корзина трансформируется под использование носителей на 2.5 дюйма. Корпус SilverStone Sugo SG13B имеет два слота расширения. В этой модели можно использовать видеокарты с длинной не более 267 мм, учитывайте данное ограничение при подборе комплектующих. Дополнительно для корпуса нужно приобрести фронтальный вентилятор. Его размер может составлять 120 или 140 мм. Предлагаемый корпус поддерживает использование систем жидкостного охлаждения для процессора. СЖО увеличивает эффективность отвода тепла от чипа. В набор поставки входят винты для последующего крепления комплектующих.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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