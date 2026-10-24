Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
60 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%10 750 руб. 14 990 руб.
В наличии
Код товара: 635099
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 750 руб. -28%
14 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
пылесос, турбощетка, крепление на стену, насадка комбинированная щелевая щетка, докстанция для зарядки и установки пылесоса, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
подсветка
Уровень шума
82
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
60 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
Время зарядки
240 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х29х21
Вес, кг.
4
Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый
Беспроводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-5161 удобное устройство при уборке дома. Его конструкция позволяет проникать в самые труднодоступные места квартиры. При желании можно воспользоваться ручным пылесосом, который легко снимается с корпуса. Вертикальный пылесос КТ-5161 оснащён светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. При помощи манёвренной щётки, уборка в труднодоступных местах становится необычайно простой. Пылесос комплектуется турбощёткой, которая качественно очищает гладкие поверхности и ковровые покрытия с коротким ворсом.
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Теги товара: для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
пылесос, турбощетка, крепление на стену, насадка комбинированная щелевая щетка, докстанция для зарядки и установки пылесоса, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
подсветка
Уровень шума
82
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
60 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
Время зарядки
240 мин.
Страна производитель
Китай
Беспроводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-5161 удобное устройство при уборке дома. Его конструкция позволяет проникать в самые труднодоступные места квартиры. При желании можно воспользоваться ручным пылесосом, который легко снимается с корпуса. Вертикальный пылесос КТ-5161 оснащён светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. При помощи манёвренной щётки, уборка в труднодоступных местах становится необычайно простой. Пылесос комплектуется турбощёткой, которая качественно очищает гладкие поверхности и ковровые покрытия с коротким ворсом.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - по цене 10750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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