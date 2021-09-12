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Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555

2 Отзывы
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 1
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 2
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 3
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 4
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
КТ-555
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Время работы от аккумулятора
нет
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 1
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 2
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 3
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 4
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
13 660 руб.  19 120 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311799
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555
13 660 руб. -29%
19 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
КТ-555
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1700
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
5
Время работы от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х32х23
Вес, кг.
7.3

Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555

Вертикальные пылесосы

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555

12.09.2021
Артем

Достоинства:
Пылесосит и моет одновременно. длинный шнур. съемный парогенератор это топ)

Недостатки:
Довольно шумный.

Комментарий:
Взяли эту модель по совету подруге, у нее такая же модель. Пылесос очень мощный. Хорошо засасывает и делает влажную уборку. У нас живет две кошки, сами понимаете шерсти много и он с ней справляется на ура. С ковра прям отлично убирает мусор. После простого пылесоса пришлось привыкнуть к его манерности. Больше подходит для больших просторных квартир. Мама оценила парогенератор. Одежду отпаривали и в туалете плитку почистили паром. Покупкой довольны)
10.09.2021
Дмитрий

Достоинства:
Цена, комплектация

Недостатки:
Пока не выявлено

Комментарий:
Купили данную модель, т.к. ребенок начал ползать. Времени на уборку обычным пылесосом + помыть полы не хватает. С этим пылесосом на уборку уходит 15-20 мин. Мощность всасывания хорошая (думала будет слабже). Коврики надо придерживать ногой, иначе не сдвинуть пылесос. По весу для меня тяжеловат. Держу двумя руками. Многие пишут, что ломается ручка. Да, на вид пластик, на первый взгляд доверия не внушает. Но есть дополнительная ручка, чтобы можно было придерживать пылесос второй рукой, думаю, так ручка прослужит дольше.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
КТ-555
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1700
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
5
Время работы от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.09.2021
Артем

Достоинства:
Пылесосит и моет одновременно. длинный шнур. съемный парогенератор это топ)

Недостатки:
Довольно шумный.

Комментарий:
Взяли эту модель по совету подруге, у нее такая же модель. Пылесос очень мощный. Хорошо засасывает и делает влажную уборку. У нас живет две кошки, сами понимаете шерсти много и он с ней справляется на ура. С ковра прям отлично убирает мусор. После простого пылесоса пришлось привыкнуть к его манерности. Больше подходит для больших просторных квартир. Мама оценила парогенератор. Одежду отпаривали и в туалете плитку почистили паром. Покупкой довольны)
10.09.2021
Дмитрий

Достоинства:
Цена, комплектация

Недостатки:
Пока не выявлено

Комментарий:
Купили данную модель, т.к. ребенок начал ползать. Времени на уборку обычным пылесосом + помыть полы не хватает. С этим пылесосом на уборку уходит 15-20 мин. Мощность всасывания хорошая (думала будет слабже). Коврики надо придерживать ногой, иначе не сдвинуть пылесос. По весу для меня тяжеловат. Держу двумя руками. Многие пишут, что ломается ручка. Да, на вид пластик, на первый взгляд доверия не внушает. Но есть дополнительная ручка, чтобы можно было придерживать пылесос второй рукой, думаю, так ручка прослужит дольше.


Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - данный товар вы можете купить по цене 13660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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