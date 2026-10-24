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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
белый
Тип уборки
влажная/сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
600 Вт
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
11 350 руб.  16 240 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий
11 350 руб. -30%
16 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
держатель тряпки, документация, тряпка для пола
Тип уборки
влажная/сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
вертикальная парковка, время нагрева 30 сек, подача пара 20 г/мин
Уровень шума
80
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
600 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х23
Вес, кг.
5

Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий

Пылесос с контейнером для пыли Kitfort КТ-5157-3, белый/синий не только всасывает пыль и более крупный сор, но и обрабатывает напольное покрытие горячим паром. Это обеспечивает дезинфекцию, уничтожает бактерии и клещей. Режимы работы можно использовать совместно или по отдельности. Управление производится при помощи двух кнопок: одна активирует сухую уборку, вторая — режим паровой швабры. Мощность режимов составляет 600 Вт и 1000 Вт соответственно. Пар подается со скоростью 20 г/мин. На нагрев требуется не более 30 секунд. Уровень шума при работе достигает 80 дБ. Мусор собирается в контейнер объемом 1,2 л. Он изготовлен из прозрачного пластика, благодаря чему удобно контролировать его наполнение. Объем резервуара для воды составляет 380 мл. Фильтры грубой и тонкой очистки улавливают и крупные частицы, и мелкую пыльцу, которая может стать источником аллергических реакций. Конструкция разборная, что позволяет без труда очистить все детали. Пылесос можно компактно хранить в вертикальном положении — он не займет много места даже в небольшой квартире. На корпусе предусмотрены крючки, с помощью которых можно удобно расположить кабель во время уборки или аккуратно смотать его при хранении. Длина шнура — 5 м. Размеры устройства: 250х240х1160 мм, вес — 4,2 кг. В комплекте поставляется тряпка, которая фиксируется на съемном держателе. Он в свою очередь устанавливается на основную щетку. Для очистки плинтусов предусмотрены боковые щеточки.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
держатель тряпки, документация, тряпка для пола
Тип уборки
влажная/сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
вертикальная парковка, время нагрева 30 сек, подача пара 20 г/мин
Уровень шума
80
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
600 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос с контейнером для пыли Kitfort КТ-5157-3, белый/синий не только всасывает пыль и более крупный сор, но и обрабатывает напольное покрытие горячим паром. Это обеспечивает дезинфекцию, уничтожает бактерии и клещей. Режимы работы можно использовать совместно или по отдельности. Управление производится при помощи двух кнопок: одна активирует сухую уборку, вторая — режим паровой швабры. Мощность режимов составляет 600 Вт и 1000 Вт соответственно. Пар подается со скоростью 20 г/мин. На нагрев требуется не более 30 секунд. Уровень шума при работе достигает 80 дБ. Мусор собирается в контейнер объемом 1,2 л. Он изготовлен из прозрачного пластика, благодаря чему удобно контролировать его наполнение. Объем резервуара для воды составляет 380 мл. Фильтры грубой и тонкой очистки улавливают и крупные частицы, и мелкую пыльцу, которая может стать источником аллергических реакций. Конструкция разборная, что позволяет без труда очистить все детали. Пылесос можно компактно хранить в вертикальном положении — он не займет много места даже в небольшой квартире. На корпусе предусмотрены крючки, с помощью которых можно удобно расположить кабель во время уборки или аккуратно смотать его при хранении. Длина шнура — 5 м. Размеры устройства: 250х240х1160 мм, вес — 4,2 кг. В комплекте поставляется тряпка, которая фиксируется на съемном держателе. Он в свою очередь устанавливается на основную щетку. Для очистки плинтусов предусмотрены боковые щеточки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий - по цене 11350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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