Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий
Пылесос с контейнером для пыли Kitfort КТ-5157-3, белый/синий не только всасывает пыль и более крупный сор, но и обрабатывает напольное покрытие горячим паром. Это обеспечивает дезинфекцию, уничтожает бактерии и клещей. Режимы работы можно использовать совместно или по отдельности. Управление производится при помощи двух кнопок: одна активирует сухую уборку, вторая — режим паровой швабры. Мощность режимов составляет 600 Вт и 1000 Вт соответственно. Пар подается со скоростью 20 г/мин. На нагрев требуется не более 30 секунд. Уровень шума при работе достигает 80 дБ. Мусор собирается в контейнер объемом 1,2 л. Он изготовлен из прозрачного пластика, благодаря чему удобно контролировать его наполнение. Объем резервуара для воды составляет 380 мл. Фильтры грубой и тонкой очистки улавливают и крупные частицы, и мелкую пыльцу, которая может стать источником аллергических реакций. Конструкция разборная, что позволяет без труда очистить все детали. Пылесос можно компактно хранить в вертикальном положении — он не займет много места даже в небольшой квартире. На корпусе предусмотрены крючки, с помощью которых можно удобно расположить кабель во время уборки или аккуратно смотать его при хранении. Длина шнура — 5 м. Размеры устройства: 250х240х1160 мм, вес — 4,2 кг. В комплекте поставляется тряпка, которая фиксируется на съемном держателе. Он в свою очередь устанавливается на основную щетку. Для очистки плинтусов предусмотрены боковые щеточки.
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