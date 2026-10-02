Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX)
Жесткий диск WD Black выпускается специально для использования в игровых ПК предоставляет 6 ТБ для размещения необходимых вам цифровых данных в виде программ и игр, мультимедийных материалов, документов. Накопитель со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и объемом кэш-памяти 256 МБ рассчитан на передачу данных со скоростью до 229 МБайт/с. В этой модели, принадлежащей к форм-фактору 3.5", используется интерфейс подключения SATA III с наибольшей пропускной способностью 6 ГБит/с. 3.5-дюймовый диск HDD WD Black обладает габаритами серебристого металлического корпуса 101.6x147x26.1 мм и имеет вес 750 граммов. Питание этого устройства долговременной памяти реализовано через разъем SATA 15 pin. Его шумность в простое составляет 28 дБ, а шумность в процессе работы достигает 34 дБ. Среди преимуществ вместительного накопителя необходимо отметить его малое энергопотребление, которое находится на уровне 8,7 Вт.
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Теги товара: 6 тб
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Теги товара: 6 тб
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