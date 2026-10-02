Top.Mail.Ru
Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 1
Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 2
Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 3
Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 1
  • Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 2
  • Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 3
  • Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633505
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Размеры в упаковке, см
49х28х21
Вес, г.
729

Описание товара Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX)

Жесткий диск WD Black выпускается специально для использования в игровых ПК предоставляет 6 ТБ для размещения необходимых вам цифровых данных в виде программ и игр, мультимедийных материалов, документов. Накопитель со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и объемом кэш-памяти 256 МБ рассчитан на передачу данных со скоростью до 229 МБайт/с. В этой модели, принадлежащей к форм-фактору 3.5", используется интерфейс подключения SATA III с наибольшей пропускной способностью 6 ГБит/с. 3.5-дюймовый диск HDD WD Black обладает габаритами серебристого металлического корпуса 101.6x147x26.1 мм и имеет вес 750 граммов. Питание этого устройства долговременной памяти реализовано через разъем SATA 15 pin. Его шумность в простое составляет 28 дБ, а шумность в процессе работы достигает 34 дБ. Среди преимуществ вместительного накопителя необходимо отметить его малое энергопотребление, которое находится на уровне 8,7 Вт.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Описание
Жесткий диск WD Black выпускается специально для использования в игровых ПК предоставляет 6 ТБ для размещения необходимых вам цифровых данных в виде программ и игр, мультимедийных материалов, документов. Накопитель со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и объемом кэш-памяти 256 МБ рассчитан на передачу данных со скоростью до 229 МБайт/с. В этой модели, принадлежащей к форм-фактору 3.5", используется интерфейс подключения SATA III с наибольшей пропускной способностью 6 ГБит/с. 3.5-дюймовый диск HDD WD Black обладает габаритами серебристого металлического корпуса 101.6x147x26.1 мм и имеет вес 750 граммов. Питание этого устройства долговременной памяти реализовано через разъем SATA 15 pin. Его шумность в простое составляет 28 дБ, а шумность в процессе работы достигает 34 дБ. Среди преимуществ вместительного накопителя необходимо отметить его малое энергопотребление, которое находится на уровне 8,7 Вт.


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD WD 6ТБ Black (WD6004FZWX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...