Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F)
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью GDDR6 объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E 4.0 слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: DisplayPort - 3 шт., Type-C, HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Питание видеокарты осуществляется с помощью коннектора.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
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