Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] развивает частоту 2317 Мц и 2617 МГц в турборежиме. Она получила оперативную память GDDR6 на 8 ГБ. Эта конфигурация позволяет играть в ААА-игры на низких и средних настройках графики, монтировать видео 4К, работать с 3D моделями. Технология трассировки лучей имитирует естественный дневной свет в игре. Благодаря этому игровой процесс будет более реалистичным и живым. Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] способна транслировать видео в разрешении до 8K Ultra HD. Одновременно карта может подключаться к четырем мониторам через порты DisplayPort и HDMI. Активная воздушная система охлаждения с двумя вентиляторами обеспечивает быстрый отвод тепла и предотвращает перегрев компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 810 руб.7203 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 060 руб.7515 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 290 руб.9073 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитВидеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G)
-
В наличииЦена 43 310 руб.10828 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 600 руб.11150 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 210 руб.11803 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 50 000 руб.12500 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 420 руб.12605 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 50 780 руб.12695 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 55 610 руб.13903 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)