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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)

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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 1
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 2
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 3
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 4
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 5
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 6
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 7
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 8
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 9
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 1
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 2
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 3
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 4
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 5
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 6
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 7
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 8
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 9
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735313
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Вес, г.
840

Описание товара Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)

Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] развивает частоту 2317 Мц и 2617 МГц в турборежиме. Она получила оперативную память GDDR6 на 8 ГБ. Эта конфигурация позволяет играть в ААА-игры на низких и средних настройках графики, монтировать видео 4К, работать с 3D моделями. Технология трассировки лучей имитирует естественный дневной свет в игре. Благодаря этому игровой процесс будет более реалистичным и живым. Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] способна транслировать видео в разрешении до 8K Ultra HD. Одновременно карта может подключаться к четырем мониторам через порты DisplayPort и HDMI. Активная воздушная система охлаждения с двумя вентиляторами обеспечивает быстрый отвод тепла и предотвращает перегрев компьютера.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] развивает частоту 2317 Мц и 2617 МГц в турборежиме. Она получила оперативную память GDDR6 на 8 ГБ. Эта конфигурация позволяет играть в ААА-игры на низких и средних настройках графики, монтировать видео 4К, работать с 3D моделями. Технология трассировки лучей имитирует естественный дневной свет в игре. Благодаря этому игровой процесс будет более реалистичным и живым. Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] способна транслировать видео в разрешении до 8K Ultra HD. Одновременно карта может подключаться к четырем мониторам через порты DisplayPort и HDMI. Активная воздушная система охлаждения с двумя вентиляторами обеспечивает быстрый отвод тепла и предотвращает перегрев компьютера.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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