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Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка

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Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 1
Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 2
Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 3
Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 4
Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 5
Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 6
Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Austin
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 1
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 2
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 3
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 4
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 5
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 6
  • Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632772
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455709127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Austin
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Don't Understand, Something Real, Chemical, Novacandy, Mourning, Too Cool To Die, Sign Me Up, Socialite, Overdrive, Speedometer, Hold My Breath, Enough Is Enough, Texas Tea, Buyer Beware, Landmine, Green Thumb, Laugh It Off
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом американского рэпера и певца Поста Мэлоуна. Он будет выпущен на лейблах Mercury Records и Republic Records 28 июля 2023 года. Производством альбома занимались сам Мэлоун, Эндрю Уотт, Луис Белл, Макс Мартин и Рами Якуб. Он был поддержан тремя синглами: "Chemical", "Mourning" и "Overdrive".

Отзывы о товаре Post Malone - Austin (coloured) (0602455709127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455709127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Austin
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Don't Understand, Something Real, Chemical, Novacandy, Mourning, Too Cool To Die, Sign Me Up, Socialite, Overdrive, Speedometer, Hold My Breath, Enough Is Enough, Texas Tea, Buyer Beware, Landmine, Green Thumb, Laugh It Off
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пятый студийный альбом американского рэпера и певца Поста Мэлоуна. Он будет выпущен на лейблах Mercury Records и Republic Records 28 июля 2023 года. Производством альбома занимались сам Мэлоун, Эндрю Уотт, Луис Белл, Макс Мартин и Рами Якуб. Он был поддержан тремя синглами: "Chemical", "Mourning" и "Overdrive".
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