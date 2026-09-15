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OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка

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OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 1
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 2
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 3
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 4
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davies
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563151761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davies
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mothers Love, Lot 6 (Main Titles), Are You Scared Of Mex, Dodge Ball Heats Up, Corporate Menace, Burned Hands, Rainbird Fights Vicky, Bless Mommy, Flashback Kills, Police Arrive, Sniper Attack, Charlie Alone, Charlies Powers, Ill Find You, Charlies Rampage, Rampage Ends, Firestarter (End Titles)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563151761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davies
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mothers Love, Lot 6 (Main Titles), Are You Scared Of Mex, Dodge Ball Heats Up, Corporate Menace, Burned Hands, Rainbird Fights Vicky, Bless Mommy, Flashback Kills, Police Arrive, Sniper Attack, Charlie Alone, Charlies Powers, Ill Find You, Charlies Rampage, Rampage Ends, Firestarter (End Titles)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563151761) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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