Alanis Morissette - The Collection (0603497832262) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 632756
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5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Maverick Recording
Barcode
[0603497832262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Alanis Morissette - The Collection (0603497832262) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Thank You, Head Over Feet, 8 Easy Steps, Everything, Crazy, Ironic, Princes Familiar (MTV Unplugged), You Learn, Simple Together, You Oughta Know, That I Would Be Good, Sister Blister, Hands Clean, Mercy (From The Prayer Cycle), Still (From The Dogma Soundtrack), Uninvited (From The City Of Angels Soundtrack), Lets Do It (Lets Fall In Love) (From The De-Lovely Soundtrack), Hand In My Pocket, So Unsexy (Vancouver Sessions 2004)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Maverick Recording
Barcode
[0603497832262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Thank You, Head Over Feet, 8 Easy Steps, Everything, Crazy, Ironic, Princes Familiar (MTV Unplugged), You Learn, Simple Together, You Oughta Know, That I Would Be Good, Sister Blister, Hands Clean, Mercy (From The Prayer Cycle), Still (From The Dogma Soundtrack), Uninvited (From The City Of Angels Soundtrack), Lets Do It (Lets Fall In Love) (From The De-Lovely Soundtrack), Hand In My Pocket, So Unsexy (Vancouver Sessions 2004)
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Alanis Morissette - The Collection (0603497832262) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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