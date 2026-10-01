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Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка

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Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 1
Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 3
Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 3
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448968265]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mama Kin, Dream On, Same Old Song And Dance [Single Version], Seasons Of Wither, Walk This Way, Sweet Emotion, Back In The Saddle, Draw The Line, Dude (Looks Like A Lady), Angel [Single Version], Rag Doll [Live], Water Song / Janie's Got A Gun, What It Takes [CHR Single Edit], Love In An Elevator, Crazy [Radio Edit], Livin' On The Edge [CHR Edit], Cryin', Pink, I Don't Want To Miss A Thing, Jaded
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка

"Greatest Hits" - сборник с хитами группы Aerosmith, выпущенный в 2023 году, посвященный 50-летию коллектива. В нем собраны популярные треки за всю карьеру группы, среди которых "Dream On", "Walk This Way", "Sweet Emotion", "Crazy", "Cryin'", "I Don't Want To Miss A Thing" и многие другие. Издание на двойном черном виниле в разворотном конверте. Aerosmith - это американская рок-группа, которая играет в стиле хард-рок с элементами блюза, поп-рока и метала. Группа состоит из Стивена Тайлера (вокал, губная гармошка, клавишные), Джо Перри (гитара), Тома Хамильтона (бас), Джои Крамера (ударные) и Брэда Уитфорда (гитара). Они считаются одной из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории, продав более 150 миллионов альбомов по всему миру. Они также получили множество наград, включая четыре премии Грэмми, шесть премий American Music Awards и десять премий MTV Video Music Awards. В 2001 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448968265]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mama Kin, Dream On, Same Old Song And Dance [Single Version], Seasons Of Wither, Walk This Way, Sweet Emotion, Back In The Saddle, Draw The Line, Dude (Looks Like A Lady), Angel [Single Version], Rag Doll [Live], Water Song / Janie's Got A Gun, What It Takes [CHR Single Edit], Love In An Elevator, Crazy [Radio Edit], Livin' On The Edge [CHR Edit], Cryin', Pink, I Don't Want To Miss A Thing, Jaded
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
"Greatest Hits" - сборник с хитами группы Aerosmith, выпущенный в 2023 году, посвященный 50-летию коллектива. В нем собраны популярные треки за всю карьеру группы, среди которых "Dream On", "Walk This Way", "Sweet Emotion", "Crazy", "Cryin'", "I Don't Want To Miss A Thing" и многие другие. Издание на двойном черном виниле в разворотном конверте. Aerosmith - это американская рок-группа, которая играет в стиле хард-рок с элементами блюза, поп-рока и метала. Группа состоит из Стивена Тайлера (вокал, губная гармошка, клавишные), Джо Перри (гитара), Тома Хамильтона (бас), Джои Крамера (ударные) и Брэда Уитфорда (гитара). Они считаются одной из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории, продав более 150 миллионов альбомов по всему миру. Они также получили множество наград, включая четыре премии Грэмми, шесть премий American Music Awards и десять премий MTV Video Music Awards. В 2001 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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