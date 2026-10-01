Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aerosmith - Greatest Hits (0602448968265) виниловая пластинка
"Greatest Hits" - сборник с хитами группы Aerosmith, выпущенный в 2023 году, посвященный 50-летию коллектива. В нем собраны популярные треки за всю карьеру группы, среди которых "Dream On", "Walk This Way", "Sweet Emotion", "Crazy", "Cryin'", "I Don't Want To Miss A Thing" и многие другие. Издание на двойном черном виниле в разворотном конверте. Aerosmith - это американская рок-группа, которая играет в стиле хард-рок с элементами блюза, поп-рока и метала. Группа состоит из Стивена Тайлера (вокал, губная гармошка, клавишные), Джо Перри (гитара), Тома Хамильтона (бас), Джои Крамера (ударные) и Брэда Уитфорда (гитара). Они считаются одной из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории, продав более 150 миллионов альбомов по всему миру. Они также получили множество наград, включая четыре премии Грэмми, шесть премий American Music Awards и десять премий MTV Video Music Awards. В 2001 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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