Top.Mail.Ru
Блок питания ACD 300W (FL0300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ACD 300W (FL0300)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания ACD 300W (FL0300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632436
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
30х9х6
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания ACD 300W (FL0300)

Блок питания MSI MPG A750G PCIE5 [306-7ZP7A11-CE] – энергоэффективное устройство, которое характеризуется долговечностью и индивидуальным стилем. Модель рассчитана на мощность 750 Вт и соответствует сертификации 80+ Gold. Приспособление оптимально для поддержания бесперебойного питания игровой компьютерной системы. Блок питания MSI MPG A750G PCIE5 [306-7ZP7A11-CE] оснащен разъемами, которые соответствуют стандартам ATX 3.0. Устройство выдерживает скачки мощности и энергопотребления. В конструкции предусмотрена одиночная шина 12 В, которая поддерживает производительные видеокарты и другое оборудование. Модель работает практически бесшумно. Своевременное охлаждение обеспечивает автоматический вентилятор размером 135 миллиметров. Японские конденсаторы выдерживают повышенную температуру и обеспечивают бесперебойную работу.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ACD 300W (FL0300)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания MSI MPG A750G PCIE5 [306-7ZP7A11-CE] – энергоэффективное устройство, которое характеризуется долговечностью и индивидуальным стилем. Модель рассчитана на мощность 750 Вт и соответствует сертификации 80+ Gold. Приспособление оптимально для поддержания бесперебойного питания игровой компьютерной системы. Блок питания MSI MPG A750G PCIE5 [306-7ZP7A11-CE] оснащен разъемами, которые соответствуют стандартам ATX 3.0. Устройство выдерживает скачки мощности и энергопотребления. В конструкции предусмотрена одиночная шина 12 В, которая поддерживает производительные видеокарты и другое оборудование. Модель работает практически бесшумно. Своевременное охлаждение обеспечивает автоматический вентилятор размером 135 миллиметров. Японские конденсаторы выдерживают повышенную температуру и обеспечивают бесперебойную работу.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ACD 300W (FL0300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...