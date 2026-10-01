Блок питания ACD 300W (FL0300)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ACD 300W (FL0300)
Блок питания MSI MPG A750G PCIE5 [306-7ZP7A11-CE] – энергоэффективное устройство, которое характеризуется долговечностью и индивидуальным стилем. Модель рассчитана на мощность 750 Вт и соответствует сертификации 80+ Gold. Приспособление оптимально для поддержания бесперебойного питания игровой компьютерной системы. Блок питания MSI MPG A750G PCIE5 [306-7ZP7A11-CE] оснащен разъемами, которые соответствуют стандартам ATX 3.0. Устройство выдерживает скачки мощности и энергопотребления. В конструкции предусмотрена одиночная шина 12 В, которая поддерживает производительные видеокарты и другое оборудование. Модель работает практически бесшумно. Своевременное охлаждение обеспечивает автоматический вентилятор размером 135 миллиметров. Японские конденсаторы выдерживают повышенную температуру и обеспечивают бесперебойную работу.
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Теги товара: Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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