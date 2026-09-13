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Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+

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Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 1
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 2
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 3
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 4
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 5
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 6
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 7
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 8
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 9
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 10
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 1
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 2
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 3
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 4
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 5
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 6
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 7
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 8
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 9
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 10
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714599
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х10
Вес, кг.
2.09

Описание товара Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+

Блоки питания Zalman представляют собой надежное и производительное решение для вашего ПК. Одной из моделей является блок питания с мощностью 700 Вт, который обеспечивает стабильное энергоснабжение вашего компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который помогает поддерживать оптимальную температуру благодаря активной системе охлаждения. Хотя кабели не являются отстегивающимися, они обеспечивают все необходимые подключения для вашего оборудования: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъемы питания процессора на 4 pin и 8 pin, а также питание для видеокарты с четырьмя 6+2 pin разъемами. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает его эффективность, обеспечивая меньшие потери энергии и более низкое тепловыделение. Весом в 1,6 кг и стандартным ATX форм-фактором, этот блок питания легко интегрируется в большинство корпусов. Произведенный в Китае бренд Zalman, хорошо известен своей надежностью и долговечностью. Устройство оснащено шестью SATA разъемами для подключения современных жестких дисков и других компонентов, что делает его универсальным выбором для домашнего или офисного использования.



Теги товара: 4 pin, 8 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания Zalman представляют собой надежное и производительное решение для вашего ПК. Одной из моделей является блок питания с мощностью 700 Вт, который обеспечивает стабильное энергоснабжение вашего компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который помогает поддерживать оптимальную температуру благодаря активной системе охлаждения. Хотя кабели не являются отстегивающимися, они обеспечивают все необходимые подключения для вашего оборудования: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъемы питания процессора на 4 pin и 8 pin, а также питание для видеокарты с четырьмя 6+2 pin разъемами. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает его эффективность, обеспечивая меньшие потери энергии и более низкое тепловыделение. Весом в 1,6 кг и стандартным ATX форм-фактором, этот блок питания легко интегрируется в большинство корпусов. Произведенный в Китае бренд Zalman, хорошо известен своей надежностью и долговечностью. Устройство оснащено шестью SATA разъемами для подключения современных жестких дисков и других компонентов, что делает его универсальным выбором для домашнего или офисного использования.


Теги товара: 4 pin, 8 pin, ATX, 700W
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Отзывы


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