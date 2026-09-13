Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+
Блоки питания Zalman представляют собой надежное и производительное решение для вашего ПК. Одной из моделей является блок питания с мощностью 700 Вт, который обеспечивает стабильное энергоснабжение вашего компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который помогает поддерживать оптимальную температуру благодаря активной системе охлаждения. Хотя кабели не являются отстегивающимися, они обеспечивают все необходимые подключения для вашего оборудования: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъемы питания процессора на 4 pin и 8 pin, а также питание для видеокарты с четырьмя 6+2 pin разъемами. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает его эффективность, обеспечивая меньшие потери энергии и более низкое тепловыделение. Весом в 1,6 кг и стандартным ATX форм-фактором, этот блок питания легко интегрируется в большинство корпусов. Произведенный в Китае бренд Zalman, хорошо известен своей надежностью и долговечностью. Устройство оснащено шестью SATA разъемами для подключения современных жестких дисков и других компонентов, что делает его универсальным выбором для домашнего или офисного использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, ...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитБлок питания MSI ATX 650W MAG A650BN
-
В наличииЦена 4 550 руб. 5 830 руб.1138 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, ...
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+