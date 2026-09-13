Top.Mail.Ru
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714477
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze

Блок питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F - это мощное и надежное устройство, которое обеспечит стабильное питание вашего компьютера. Этот блок питания отличается высокой эффективностью и удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Характеристики блока питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F: 1. Мощность 650W обеспечивает достаточное энергопотребление для работы современных компьютеров, включая игровые системы. 2. Высокая эффективность до 90% позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить тепловыделение. 3. 80 PLUS Bronze сертификация гарантирует надежную работу и экономию энергии. 4. Встроенная защита от перегрузок, короткого замыкания и перенапряжения обеспечивает безопасную работу вашего компьютера. 5. Вентилятор с мягкими лопастями обеспечивает эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. 6. Компактный размер и модульный дизайн делают установку блока питания простой и удобной. Блок питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F идеально подходит для построения мощной игровой системы или производственного компьютера. Высокая надежность и эффективность этого устройства гарантируют стабильную работу вашего компьютера даже при длительных нагрузках. Не сомневайтесь в качестве блока питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F - выбирайте надежность и производительность для вашего компьютера!



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F - это мощное и надежное устройство, которое обеспечит стабильное питание вашего компьютера. Этот блок питания отличается высокой эффективностью и удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Характеристики блока питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F: 1. Мощность 650W обеспечивает достаточное энергопотребление для работы современных компьютеров, включая игровые системы. 2. Высокая эффективность до 90% позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить тепловыделение. 3. 80 PLUS Bronze сертификация гарантирует надежную работу и экономию энергии. 4. Встроенная защита от перегрузок, короткого замыкания и перенапряжения обеспечивает безопасную работу вашего компьютера. 5. Вентилятор с мягкими лопастями обеспечивает эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. 6. Компактный размер и модульный дизайн делают установку блока питания простой и удобной. Блок питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F идеально подходит для построения мощной игровой системы или производственного компьютера. Высокая надежность и эффективность этого устройства гарантируют стабильную работу вашего компьютера даже при длительных нагрузках. Не сомневайтесь в качестве блока питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F - выбирайте надежность и производительность для вашего компьютера!


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...