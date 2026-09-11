Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN
MSI представляет мощный блок питания формата ATX с внушительной мощностью 1000 Вт. Сертификат 80 PLUS Bronze говорит об отличной энергоэффективности — меньше потерь, ниже счета за электричество даже при больших нагрузках. Он легко справится с мощными игровыми и рабочими сборками, где требуется стабильная подача энергии. Два разъёма питания процессора 2 x 4+4 pin обеспечат совместимость с топовыми материнскими платами, а для видеокарты есть сразу два разъёма 6+2 pin — отлично для систем с одной или двумя видеокартами. 12 разъёмов SATA хватит для подключения большого количества накопителей или других устройств. Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла без лишнего шума, а один вентилятор делает обслуживание проще. Весит блок 1,69 кг — он солиден, но удобен в установке. Все кабели несъёмные, что приятно для надежного и быстрого монтажа без лишней путаницы. MSI сочетает мощность, надёжность и практичность — отличный выбор для серьёзной системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W VX PLUS 800 RGB
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, ...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 550 руб. 5 830 руб.1138 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, ...
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
Отзывы о товаре Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN