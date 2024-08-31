Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
5
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631262
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AXE11000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
240x240x60 мм
Размеры в упаковке, см
36х23х8
Вес, г.
600
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000
Беспроводной маршрутизатор Asus - GT-AXE11000, 2.4/5/6 ГГц, 4804Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 2.5 Гб/с + 1 Гб/с, mac address filtering, 8 antennas, 1-USB, Mesh, Чёрный, GT-AXE11000
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Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AXE11000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
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Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
240x240x60 мм
Беспроводной маршрутизатор Asus - GT-AXE11000, 2.4/5/6 ГГц, 4804Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 2.5 Гб/с + 1 Гб/с, mac address filtering, 8 antennas, 1-USB, Mesh, Чёрный, GT-AXE11000
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Работает без нареканий.
Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS ROG GT-AXE11000
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Работает без нареканий.