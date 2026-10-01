Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK)
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Характеристики
Описание товара Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK)
Система ZenWiFi XD5 состоит из маршрутизатора ASUS AX3000 WiFi 6, оснащенного уникальными технологиями, которые обеспечивают сверхбыстрое, надежное и безопасное соединение Wi-Fi — внутри или за пределами вашего дома! ASUS ZenWiFi XD5 поддерживает высокоскоростную полосу пропускания 160 МГц. Это значительно увеличивает пропускную способность сети, одновременно уменьшая перегрузку, обеспечивая более высокую производительность для каждого устройства WiFi 6. AiProtection Classic с родительским контролем бесплатна на всю жизнь. Это дает вам полное спокойствие, и вы можете следить за всем, что происходит в вашей сети, через мобильное приложение.
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