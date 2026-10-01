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Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK)

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Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK) - фото 2
Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK) - фото 1
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK) - фото 2
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
9 530 руб.  15 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631238
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi система
Размеры в упаковке, см
24х16х13
Вес, г.
700

Описание товара Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK)

Система ZenWiFi XD5 состоит из маршрутизатора ASUS AX3000 WiFi 6, оснащенного уникальными технологиями, которые обеспечивают сверхбыстрое, надежное и безопасное соединение Wi-Fi — внутри или за пределами вашего дома! ASUS ZenWiFi XD5 поддерживает высокоскоростную полосу пропускания 160 МГц. Это значительно увеличивает пропускную способность сети, одновременно уменьшая перегрузку, обеспечивая более высокую производительность для каждого устройства WiFi 6. AiProtection Classic с родительским контролем бесплатна на всю жизнь. Это дает вам полное спокойствие, и вы можете следить за всем, что происходит в вашей сети, через мобильное приложение.

Отзывы о товаре Mesh Wi-Fi система ASUS XD5 (W-1-PK)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi система
Описание
Система ZenWiFi XD5 состоит из маршрутизатора ASUS AX3000 WiFi 6, оснащенного уникальными технологиями, которые обеспечивают сверхбыстрое, надежное и безопасное соединение Wi-Fi — внутри или за пределами вашего дома! ASUS ZenWiFi XD5 поддерживает высокоскоростную полосу пропускания 160 МГц. Это значительно увеличивает пропускную способность сети, одновременно уменьшая перегрузку, обеспечивая более высокую производительность для каждого устройства WiFi 6. AiProtection Classic с родительским контролем бесплатна на всю жизнь. Это дает вам полное спокойствие, и вы можете следить за всем, что происходит в вашей сети, через мобильное приложение.
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Доставка
Отзывы


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