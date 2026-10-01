Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, контрастная - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 630970
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Blue Light Filter
Комплектация
Кабель HDMI, Кабель питания, Инструкция по эксплуатации
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, контрастная - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
68х46х14
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09)
Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитМонитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитМонитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)
-
В наличииЦена 8 760 руб.2190 руб. в СплитМонитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМонитор AOC 27" 27B36X
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E2G2200
-
В наличииЦена 9 320 руб.2330 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитМонитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G42E
-
В наличииЦена 9 500 руб.2375 руб. в СплитМонитор Xiaomi 27" A27i 2026 RU
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" MAG 244F (9S6-3BC41H-011)
-
В наличииЦена 10 120 руб.2530 руб. в СплитМонитор Acer 27'' V277Gbmipx (UM.HV7CD.G02)
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Blue Light Filter
Комплектация
Кабель HDMI, Кабель питания, Инструкция по эксплуатации
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1, контрастная - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Развернуть
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 27'' ACER Vero V277E (UM.HV7EE.E09)