Sabaton - Carolus Rex (Blue) (0727361282714) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Carolus Rex
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 629835
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361282714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Carolus Rex
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Dominium Maris Baltici, The Lion From The North, God Mit Uns, A Lifetime Of War, 1 6 4 8, The Carolean’s Prayer, Carolus Rex, Killing Ground, Poltava, Long Live The King, Ruina Imperii, Twilight Of The Thunder God
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sabaton - Carolus Rex (Blue) (0727361282714) виниловая пластинка
«Carolus Rex» - шестой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton. Это концептуальный альбом, основанный на взлете и падении Шведской империи. Альбом был выпущен с английским и шведским вокалом. Это последний диск, в котором приняли участие гитаристы Оскар Монтелиус и Рикард Сунден, барабанщик Даниэль Маллбек и клавишник Даниэль Мяр. Альбом был спродюсирован Петером Тягтгреном в студии Abyss. Релиз имел признание критиков и коммерческий успех, получив золотой сертификат в Польше и четверную платину в Швеции. Издание на голубом виниле.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361282714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Carolus Rex
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Dominium Maris Baltici, The Lion From The North, God Mit Uns, A Lifetime Of War, 1 6 4 8, The Carolean’s Prayer, Carolus Rex, Killing Ground, Poltava, Long Live The King, Ruina Imperii, Twilight Of The Thunder God
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Carolus Rex» - шестой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton. Это концептуальный альбом, основанный на взлете и падении Шведской империи. Альбом был выпущен с английским и шведским вокалом. Это последний диск, в котором приняли участие гитаристы Оскар Монтелиус и Рикард Сунден, барабанщик Даниэль Маллбек и клавишник Даниэль Мяр. Альбом был спродюсирован Петером Тягтгреном в студии Abyss. Релиз имел признание критиков и коммерческий успех, получив золотой сертификат в Польше и четверную платину в Швеции. Издание на голубом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sabaton - Carolus Rex (Blue) (0727361282714) виниловая пластинка - стоимость товара 5110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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