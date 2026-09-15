Top.Mail.Ru
Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка - фото 1
Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aki Rissanen
Альбом (сингл)
Art In Motion
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка - фото 1
  • Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509790746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aki Rissanen
Альбом (сингл)
Art In Motion
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Aeropeans, Facts And Fiction, Moro Lasso al Mio Duolo, Seemingly Radical, Das Untemperierte Klavier, Cantus Arcticus, Melancholy, Arborium, Love Song, Alava Maa



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509790746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aki Rissanen
Альбом (сингл)
Art In Motion
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Aeropeans, Facts And Fiction, Moro Lasso al Mio Duolo, Seemingly Radical, Das Untemperierte Klavier, Cantus Arcticus, Melancholy, Arborium, Love Song, Alava Maa


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aki Rissanen - Art In Motion (5060509790746) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...