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Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка

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Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка - фото 1
Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tineke Postma
Альбом (сингл)
Freya
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка - фото 1
  • Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509790890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tineke Postma
Альбом (сингл)
Freya
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Parallax, Scathachs Isle Of Skye, Aspasia And Pericles, Geris Print, Freya, Interlude #1, Heart To Heart, Juno Lucinda, Interlude #2



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509790890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tineke Postma
Альбом (сингл)
Freya
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Parallax, Scathachs Isle Of Skye, Aspasia And Pericles, Geris Print, Freya, Interlude #1, Heart To Heart, Juno Lucinda, Interlude #2


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tineke Postma - Freya (5060509790890) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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