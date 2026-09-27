The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка
"Trouble Will Find Me" - шестой альбом The National, вышедший в 2013 году. Оригинальное издание на двойном 180-граммовом виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Затем последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator". 22 мая 2007 года появился "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.
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