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The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка

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The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 1
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 2
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 3
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 4
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 5
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 6
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 7
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 8
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 9
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 10
The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Trouble Will Find Me
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 3
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 4
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 5
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 6
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 7
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 8
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 9
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 10
  • The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627623
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637331516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Trouble Will Find Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Should Live In Salt, Demons, Don't Swallow The Cap, Fireproof, Sea Of Love, Heavenfaced, This Is The Last Time, Graceless, Slipped, I Need My Girl, Humiliation, Pink Rabbits, Hard To Find
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - Trouble Will Find Me (0652637331516) виниловая пластинка

"Trouble Will Find Me" - шестой альбом The National, вышедший в 2013 году. Оригинальное издание на двойном 180-граммовом виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Затем последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator". 22 мая 2007 года появился "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637331516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Trouble Will Find Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Should Live In Salt, Demons, Don't Swallow The Cap, Fireproof, Sea Of Love, Heavenfaced, This Is The Last Time, Graceless, Slipped, I Need My Girl, Humiliation, Pink Rabbits, Hard To Find
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"Trouble Will Find Me" - шестой альбом The National, вышедший в 2013 году. Оригинальное издание на двойном 180-граммовом виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Затем последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator". 22 мая 2007 года появился "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.
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Отзывы


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