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Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка

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Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 2
Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 3
Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 4
Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 5
Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 6
Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Pink Bubbles Go Ape
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 2
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 3
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 4
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 5
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 6
  • Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538675757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Pink Bubbles Go Ape
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pink Bubbles Go Ape, Kids Of The Century, Back On The Streets, Number One, Heavy Metal Hamsters, Goin' Home, Someone's Crying, Mankind, I'm Doin' Fine, Crazy Man, The Chance, Your Turn
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pink Bubbles Go Ape, Kids Of The Century, Back On The Streets, Number One, Heavy Metal Hamsters, Goin' Home, Someone's Crying, Mankind, I'm Doin' Fine, Crazy Man, The Chance, Your Turn

Отзывы о товаре Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538675757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Pink Bubbles Go Ape
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pink Bubbles Go Ape, Kids Of The Century, Back On The Streets, Number One, Heavy Metal Hamsters, Goin' Home, Someone's Crying, Mankind, I'm Doin' Fine, Crazy Man, The Chance, Your Turn
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pink Bubbles Go Ape, Kids Of The Century, Back On The Streets, Number One, Heavy Metal Hamsters, Goin' Home, Someone's Crying, Mankind, I'm Doin' Fine, Crazy Man, The Chance, Your Turn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helloween - Pink Bubbles Go Ape (coloured) (4050538675757) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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