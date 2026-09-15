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Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка

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Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - фото 1
Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - фото 2
Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mitzi Gaynor
Альбом (сингл)
Mitzi
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - фото 1
  • Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - фото 2
  • Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mitzi Gaynor
Альбом (сингл)
Mitzi
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mitzi Gaynor
Альбом (сингл)
Mitzi
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mitzi Gaynor - Mitzi (8435723700272) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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