Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка
Дебютный альбом 2004 года группы Franz Ferdinand. Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. В состав группы изначально входили Алекс Капранос (вокал, гитара, клавишные), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томсон (ударные), но затем Маккарти в 2016 году временно покинул группу и он был заменен Дино Бардот (гитара) и Джулиан Корри (клавишные, синтезатор, гитара). Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 млн копий студийных альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards.
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