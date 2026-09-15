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Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка

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Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка - фото 1
Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lennie Tristano
Альбом (сингл)
The Duos Sessions
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка - фото 1
  • Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043856015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lennie Tristano
Альбом (сингл)
The Duos Sessions
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Out Of A Dream, Ballad, Melancholy Stomp, Concerto: Part 2, Imagery, That Feeling, Changes, Minor Pennies, Home Again



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043856015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lennie Tristano
Альбом (сингл)
The Duos Sessions
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Out Of A Dream, Ballad, Melancholy Stomp, Concerto: Part 2, Imagery, That Feeling, Changes, Minor Pennies, Home Again


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lennie Tristano - The Duo Sessions (0604043856015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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