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Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка

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Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 1
Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 2
Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 3
Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Jerry Butler
Альбом (сингл)
The Ice Man Cometh
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 1
  • Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 2
  • Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 3
  • Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental Music
Barcode
[8435395502525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Jerry Butler
Альбом (сингл)
The Ice Man Cometh
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental Music
Barcode
[8435395502525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Jerry Butler
Альбом (сингл)
The Ice Man Cometh
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jerry Butler - The Ice Man Cometh (8435395502525) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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