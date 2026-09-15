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Chet Baker & Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker & Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка

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Chet Baker &amp; Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker &amp; Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker, Wolfgang Lackerschmid
Альбом (сингл)
Welcome Back
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker &amp; Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker &amp; Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker & Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker, Wolfgang Lackerschmid
Альбом (сингл)
Welcome Back
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker & Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Chet Baker & Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time
Barcode
[0604043857111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker, Wolfgang Lackerschmid
Альбом (сингл)
Welcome Back
Жанр
Jazz rock, Soul-Blues, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker & Wolfgang Lackerschmid - Welcome Back (0604043857111) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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