Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT
Качественное 100 Гбит/с соединение не должно ограничиваться только помещениями. Именно поэтому мы представляем CRS504-4XQ-OUT универсальный, энергосберегающий быстродействующий коммутатор противопогодной защитой, идеально подходящий для всех ваших потребностей на открытом воздухе. Основой этого великолепного устройства является коммутационный чип Marvell Prestera. тому же, коммутатор оснащен четырьмя портами QSFP28 на 100 Гбит/с. Используйте их для подключения других устройств на 100 Гбит/с или примените кабель разъемом breakout для соединения нескольких устройств на 25 Гбит/с. Благодаря быстрому коммутационному чипу, каждый порт связан четырьмя линиями на 25 Гбит/с, что позволяет получить до 16 интерфейсов на оптических волокнах высокой скорости от одного коммутатора для использования на открытом воздухе! Вы можете применять различные типы подключений: 100 Гбит/с на одном порту, 40 Гбит/с на другом, 4x25 Гбит/с на третьем, также, возможно, кабели на 10 Гбит/с или Гбит/с на четвертом порту. Надежную защиту возможность использования устройства различных условиях обеспечивает прочный корпус, защищенный от погодных условий имеющий рейтинг IP66. Этот рейтинг подтверждает, что устройство достаточно прочное способно выдержать любое попадание влаги. Когда речь идет планировании мероприятий на открытом воздухе, необходимо быть готовым любым непредвиденным обстоятельствам, включая проблемы питанием. Поэтому коммутатор CRS504-4XQ-OUT имеет несколько вариантов питания, включая стандартный разъем DC, 2-контактный терминал поддержку 802.3bt PoE-in. Кроме того, на устройстве есть порты управления консоли, которые помогут вам быстро эффективно решать любые возникающие проблемы.
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