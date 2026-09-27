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Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT

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Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 1
Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 2
Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 3
Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 4
Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 5
Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 6
Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 1
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 2
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 3
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 4
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 5
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 6
  • Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627325
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Порты
5
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT

Качественное 100 Гбит/с соединение не должно ограничиваться только помещениями. Именно поэтому мы представляем CRS504-4XQ-OUT универсальный, энергосберегающий быстродействующий коммутатор противопогодной защитой, идеально подходящий для всех ваших потребностей на открытом воздухе. Основой этого великолепного устройства является коммутационный чип Marvell Prestera. тому же, коммутатор оснащен четырьмя портами QSFP28 на 100 Гбит/с. Используйте их для подключения других устройств на 100 Гбит/с или примените кабель разъемом breakout для соединения нескольких устройств на 25 Гбит/с. Благодаря быстрому коммутационному чипу, каждый порт связан четырьмя линиями на 25 Гбит/с, что позволяет получить до 16 интерфейсов на оптических волокнах высокой скорости от одного коммутатора для использования на открытом воздухе! Вы можете применять различные типы подключений: 100 Гбит/с на одном порту, 40 Гбит/с на другом, 4x25 Гбит/с на третьем, также, возможно, кабели на 10 Гбит/с или Гбит/с на четвертом порту. Надежную защиту возможность использования устройства различных условиях обеспечивает прочный корпус, защищенный от погодных условий имеющий рейтинг IP66. Этот рейтинг подтверждает, что устройство достаточно прочное способно выдержать любое попадание влаги. Когда речь идет планировании мероприятий на открытом воздухе, необходимо быть готовым любым непредвиденным обстоятельствам, включая проблемы питанием. Поэтому коммутатор CRS504-4XQ-OUT имеет несколько вариантов питания, включая стандартный разъем DC, 2-контактный терминал поддержку 802.3bt PoE-in. Кроме того, на устройстве есть порты управления консоли, которые помогут вам быстро эффективно решать любые возникающие проблемы.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Mikrotik CRS504-4XQ-OUT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Порты
5
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Качественное 100 Гбит/с соединение не должно ограничиваться только помещениями. Именно поэтому мы представляем CRS504-4XQ-OUT универсальный, энергосберегающий быстродействующий коммутатор противопогодной защитой, идеально подходящий для всех ваших потребностей на открытом воздухе. Основой этого великолепного устройства является коммутационный чип Marvell Prestera. тому же, коммутатор оснащен четырьмя портами QSFP28 на 100 Гбит/с. Используйте их для подключения других устройств на 100 Гбит/с или примените кабель разъемом breakout для соединения нескольких устройств на 25 Гбит/с. Благодаря быстрому коммутационному чипу, каждый порт связан четырьмя линиями на 25 Гбит/с, что позволяет получить до 16 интерфейсов на оптических волокнах высокой скорости от одного коммутатора для использования на открытом воздухе! Вы можете применять различные типы подключений: 100 Гбит/с на одном порту, 40 Гбит/с на другом, 4x25 Гбит/с на третьем, также, возможно, кабели на 10 Гбит/с или Гбит/с на четвертом порту. Надежную защиту возможность использования устройства различных условиях обеспечивает прочный корпус, защищенный от погодных условий имеющий рейтинг IP66. Этот рейтинг подтверждает, что устройство достаточно прочное способно выдержать любое попадание влаги. Когда речь идет планировании мероприятий на открытом воздухе, необходимо быть готовым любым непредвиденным обстоятельствам, включая проблемы питанием. Поэтому коммутатор CRS504-4XQ-OUT имеет несколько вариантов питания, включая стандартный разъем DC, 2-контактный терминал поддержку 802.3bt PoE-in. Кроме того, на устройстве есть порты управления консоли, которые помогут вам быстро эффективно решать любые возникающие проблемы.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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