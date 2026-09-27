Коммутатор ORIGO OS1116/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627318
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х7
Вес, г.
400
Описание товара Коммутатор ORIGO OS1116/A1A
Коммутатор ORIGO OS1116 представляет собой простое доступное решение для подключения конечных пользователей сети предприятий малого среднего бизнеса, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Коммутатор ORIGO OS1116 представляет собой простое доступное решение для подключения конечных пользователей сети предприятий малого среднего бизнеса, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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