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Коммутатор Mercusys MS110P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS110P

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Коммутатор Mercusys MS110P - фото 2
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 3
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 4
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 5
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 6
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 7
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 8
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 9
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 10
Коммутатор Mercusys MS110P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 9
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 10
  • Коммутатор Mercusys MS110P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627329
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
10
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
570

Описание товара Коммутатор Mercusys MS110P

Всего коммутатора MS110P десять портов, восемь из которых поддерживают технологию PoE. Бюджет каждого порта PoE+ составляет 30 Вт. Такие порты позволяют подавать питание на устройства стандартов 802.3af/at. Общий бюджет PoE составляет 65 Вт. Этого хватит для развертывания системы видеонаблюдения офисах общежитиях. Технология PoE позволяет подавать питание на точки доступа, IP-телефоны, компьютеры, видеорегистраторы ряд других устройств. Режим изоляции позволяет одним нажатием разделить трафик портов 1–8 для защиты от прослушки вмешательств, также для изолирования широковещательных штормов. Также MS110P есть два порта Uplink, необходимых при включении режима изоляции. Коммутатор постоянно отслеживает процесс обмена данными питаемыми по PoE устройствами. Если питаемое устройство не будет отправлять пакеты данными на коммутатор течение продолжительного периода времени, коммутатор автоматически перезагрузит такое устройство. Долговечный металлический корпус MS110P обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу долгий срок службы.

Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS110P




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
10
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
Всего коммутатора MS110P десять портов, восемь из которых поддерживают технологию PoE. Бюджет каждого порта PoE+ составляет 30 Вт. Такие порты позволяют подавать питание на устройства стандартов 802.3af/at. Общий бюджет PoE составляет 65 Вт. Этого хватит для развертывания системы видеонаблюдения офисах общежитиях. Технология PoE позволяет подавать питание на точки доступа, IP-телефоны, компьютеры, видеорегистраторы ряд других устройств. Режим изоляции позволяет одним нажатием разделить трафик портов 1–8 для защиты от прослушки вмешательств, также для изолирования широковещательных штормов. Также MS110P есть два порта Uplink, необходимых при включении режима изоляции. Коммутатор постоянно отслеживает процесс обмена данными питаемыми по PoE устройствами. Если питаемое устройство не будет отправлять пакеты данными на коммутатор течение продолжительного периода времени, коммутатор автоматически перезагрузит такое устройство. Долговечный металлический корпус MS110P обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу долгий срок службы.
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