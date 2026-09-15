Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка
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Описание товара Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка
"Zeit" - студийный альбом 2022 года группы Rammstein. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Rammstein пришлось отложить выступления в Европе и Северной Америке, и музыканты вернулись в студию La Fabrique Studios, в которой они записывали свой предыдущий альбом. К февралю 2021 года запись альбома была завершена. В марте того же года клавишник Кристиан Лоренц сообщил, что группа не планировала записывать новый альбом, но из-за вынужденной приостановки концертной деятельности группа занялась записью нового материала. В ноябре 2021 года гитарист Рихард Круспе поделился в интервью, что группа планирует выпустить свой восьмой студийный альбом перед их турне, стартующим в мае 2022 года. Свен Хельбиг, занимавшийся струнными арранжировками для альбома, в феврале 2022 года рассказал в интервью, что Rammstein пришлось отложить выпуск альбома, из-за "нехватки бумаги", необходимой для печати буклетов для компакт-дисков и конвертов виниловых пластинок. Rammstein - немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала (конкретно - его немецкой сцене Neue Deutsche H?rte). Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся. По состоянию на 2018 год группа продала около 20 миллионов копий альбомов.
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