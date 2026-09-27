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Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка

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Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 1
Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 2
Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 3
Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 4
Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 5
Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 6
Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 1
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 2
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 3
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 4
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 5
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 6
  • Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626400
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072025097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper

Отзывы о товаре Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072025097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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