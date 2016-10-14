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Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка

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Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Arctic Thunder
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Arctic Thunder
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка

Arctic - калифорнийское пауэр-трио, погруженное в корни блюза/психологии начала 70-х, а-ля Blue Cheer и Band of Gypsies, в то же время использующее элементы современного хэви, напоминающие early Sleep. Тяжелая, тягучая, обкуренная psych играла с медленной, зажигательной энергией. В состав группы входят 3 профессиональных фигуриста: Фигги на гитаре, Фрекс на барабанах и Нюге на басу. Это их первый релиз, но они уже побывали в нескольких турах, связанных с их катанием на коньках, которые привели их в Европу и Южную Африку в рамках тура Thrashers Skate Rock Tour. Представлены невероятные обложки от Арика Роупера, человека, стоящего за Sleeps Dopesmoker, High on Fire и многими другими.

Отзывы о товаре Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Arctic Thunder
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Arctic - калифорнийское пауэр-трио, погруженное в корни блюза/психологии начала 70-х, а-ля Blue Cheer и Band of Gypsies, в то же время использующее элементы современного хэви, напоминающие early Sleep. Тяжелая, тягучая, обкуренная psych играла с медленной, зажигательной энергией. В состав группы входят 3 профессиональных фигуриста: Фигги на гитаре, Фрекс на барабанах и Нюге на басу. Это их первый релиз, но они уже побывали в нескольких турах, связанных с их катанием на коньках, которые привели их в Европу и Южную Африку в рамках тура Thrashers Skate Rock Tour. Представлены невероятные обложки от Арика Роупера, человека, стоящего за Sleeps Dopesmoker, High on Fire и многими другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Arctic Thunder (0801056856814) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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