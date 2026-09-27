Andrea Bocelli - Amore (0602547193599) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Andrea Bocelli - Amore (0602547193599) виниловая пластинка
Amore - это одиннадцатый студийный альбом итальянского тенора Andrea Bocelli, вышедший 31 января 2006 года. Альбом занял 3-ю позицию в чарте Billboard 200 и получил золотой и платиновый статусы. Andrea Bocelli - итальянский певец (лирический тенор), исполнитель классической и популярной музыки. Популяризатор оперной музыки. В 1994 году Andrea Bocelli успешно дебютировал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, в этом же году был удостоен чести выступать перед Папой Римским. На счету у певца множество живых выступлений, которые проходили во многих странах (Германия, Нидерланды, Испания, Франция, Бельгия). Andrea Bocelli был награжден звездой на голливудской Алее Славы за вклад в театральное искусство.
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