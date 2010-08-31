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Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка

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Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка - фото 2
Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2010
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка - фото 1
  • Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка - фото 2
  • Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626259
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2010
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка

Wired - третий сольный студийный альбом британского гитариста Джеффа Бека, выпущенный на лейбле Epic Records в 1976 году. Это инструментальный альбом, он достиг максимума на 16 месте в Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как платиновый.м Джеффри Арнольд Бек (родился 24 июня 1944 года) - английский рок-гитарист. Он достиг известности в составе группы Yardbirds, а затем выступал в составе команд Jeff Beck Group и Beck, Bogert &amp;amp;amp;amp;amp; Appice. В 1975 году музыкант перешел на преимущественно инструментальный стиль с упором на новаторское звучание, и его релизы охватывают самые разные жанры: блюз-рок, хард-рок, джаз-фьюжн и смесь гитарного рока с электроникой. Бек вошел в первую пятерку списка 100 величайших гитаристов по версии Rolling Stone и других журналов. Его часто называют гитаристом гитаристов. Rolling Stone объявил его одним из самых влиятельных ведущих гитаристов в роке. Хотя он записал два хитовых альбома (в 1975 и 1976 годах) в качестве сольного исполнителя, Бек не добился устойчивого коммерческого успеха, как многие его современники и коллеги по группе Yardbirds. За свою карьеру музыкант записывался со многими артистами. Бек заслужил широкую оценку критиков и шесть раз получал премию Грэмми за лучшее рок-инструментальное исполнение и один раз - за лучшее поп-инструментальное исполнение. В 2014 году он получил премию Британской академии Ivor Novello Award за выдающийся вклад в британскую музыку. Бек был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла: как участник группы Yardbirds (1992) и как сольный исполнитель (2009).

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2010
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Wired - третий сольный студийный альбом британского гитариста Джеффа Бека, выпущенный на лейбле Epic Records в 1976 году. Это инструментальный альбом, он достиг максимума на 16 месте в Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как платиновый.м Джеффри Арнольд Бек (родился 24 июня 1944 года) - английский рок-гитарист. Он достиг известности в составе группы Yardbirds, а затем выступал в составе команд Jeff Beck Group и Beck, Bogert &amp;amp;amp;amp;amp; Appice. В 1975 году музыкант перешел на преимущественно инструментальный стиль с упором на новаторское звучание, и его релизы охватывают самые разные жанры: блюз-рок, хард-рок, джаз-фьюжн и смесь гитарного рока с электроникой. Бек вошел в первую пятерку списка 100 величайших гитаристов по версии Rolling Stone и других журналов. Его часто называют гитаристом гитаристов. Rolling Stone объявил его одним из самых влиятельных ведущих гитаристов в роке. Хотя он записал два хитовых альбома (в 1975 и 1976 годах) в качестве сольного исполнителя, Бек не добился устойчивого коммерческого успеха, как многие его современники и коллеги по группе Yardbirds. За свою карьеру музыкант записывался со многими артистами. Бек заслужил широкую оценку критиков и шесть раз получал премию Грэмми за лучшее рок-инструментальное исполнение и один раз - за лучшее поп-инструментальное исполнение. В 2014 году он получил премию Британской академии Ivor Novello Award за выдающийся вклад в британскую музыку. Бек был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла: как участник группы Yardbirds (1992) и как сольный исполнитель (2009).
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Отзывы


Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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