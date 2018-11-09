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Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка

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Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Guitar Shop
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626258
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Guitar Shop
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка

Пятая студийная пластинка от британского гитариста Джеффа Бека была издана в 1989 году и получила название Jeff Becks Guitar Shop. Помимо самого маэстро, в записи приняли участие Тони Хаймас (клавиши) и Терри Боззио (ударные). Альбом получился очень прочувствованным и показал всё мастерство легендарного гитариста. Пластинка добралась до 49 места в чарте Billboard, а также получила Грэмми в номинации Лучшее инструментальное рок-исполнение. Jeff Beck (Джефф Бек) - британский гитарист-виртуоз и композитор, семикратный обладатель Грэмми. В начале своей карьеры игравший в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовавший собственный коллектив The Jeff Beck Group. После этого выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашённого музыканта. Творчество Бека оказало огромное влияние на такие стили музыки, как блюз-рок, хард-рок и фьюжн. Время от времени, резко меняя направление своей музыкальной деятельности, Бек каждый раз достигал вершин на новом музыкальном пространстве.

Отзывы о товаре Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Guitar Shop
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Пятая студийная пластинка от британского гитариста Джеффа Бека была издана в 1989 году и получила название Jeff Becks Guitar Shop. Помимо самого маэстро, в записи приняли участие Тони Хаймас (клавиши) и Терри Боззио (ударные). Альбом получился очень прочувствованным и показал всё мастерство легендарного гитариста. Пластинка добралась до 49 места в чарте Billboard, а также получила Грэмми в номинации Лучшее инструментальное рок-исполнение. Jeff Beck (Джефф Бек) - британский гитарист-виртуоз и композитор, семикратный обладатель Грэмми. В начале своей карьеры игравший в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовавший собственный коллектив The Jeff Beck Group. После этого выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашённого музыканта. Творчество Бека оказало огромное влияние на такие стили музыки, как блюз-рок, хард-рок и фьюжн. Время от времени, резко меняя направление своей музыкальной деятельности, Бек каждый раз достигал вершин на новом музыкальном пространстве.
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