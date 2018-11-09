Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jeff Beck - Guitar Shop (8719262006812) виниловая пластинка
Пятая студийная пластинка от британского гитариста Джеффа Бека была издана в 1989 году и получила название Jeff Becks Guitar Shop. Помимо самого маэстро, в записи приняли участие Тони Хаймас (клавиши) и Терри Боззио (ударные). Альбом получился очень прочувствованным и показал всё мастерство легендарного гитариста. Пластинка добралась до 49 места в чарте Billboard, а также получила Грэмми в номинации Лучшее инструментальное рок-исполнение. Jeff Beck (Джефф Бек) - британский гитарист-виртуоз и композитор, семикратный обладатель Грэмми. В начале своей карьеры игравший в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовавший собственный коллектив The Jeff Beck Group. После этого выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашённого музыканта. Творчество Бека оказало огромное влияние на такие стили музыки, как блюз-рок, хард-рок и фьюжн. Время от времени, резко меняя направление своей музыкальной деятельности, Бек каждый раз достигал вершин на новом музыкальном пространстве.
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