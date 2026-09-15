Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка
MG. ART объявляет о переиздании альбома Join Inn в качестве третьей части авторизованного переиздания к 50-летию А. Р. Т.. Join Inn - четвертый альбом группы Ash Ra Tempel. Он был записан в студии Dierks и первоначально выпущен на LP компанией Ohr Musik-Produktion. Каждая сторона LP состоит из одного длинного трека. в 1972 году Ash Ra Tempel воссоединился с Клаусом Шульце во время записи альбома Walter Wegm?llers Tarot. После одной из сессий записи участники Ash Ra Tempel Энке, Гетшинг и Рози вместе с Клаусом решили сыграть это снова на ночной сессии. Эта запись привела к появлению альбома Join Inn и двум легендарным заключительным концертам в Париже и Кельне в феврале 1973 года. Мануэль Гётшинг вспоминает, что Хартмут Энке на басу и Клаус Шульце на барабанах были для него командой мечты, а игра на гитаре, особенно слышная здесь на Freak n Roll, была гениальна и незаменима по сей день. Это была последняя запись, где Клаус Шульце (к сожалению, скончавшийся в 2022 году) играл на барабанах, а Хартмут (Ястреб) Энке вскоре после этого также навсегда прекратил играть на басу и заниматься музыкой. Join Inn ознаменовал конец сотрудничества с Клаусом Шульце. Однако вместе с Ash Ra Tempel, их одноименным первым альбомом, он считается высшей точкой движения краутрок. Переиздание под руководством Мануэля Гётшинга. Рецензия Джулиана Коупа из его книги Krautrocksampler (1995): FreaknRoll затихает, как будто он никогда и не начинался - он просто всегда был там, сухой рок-рифф без вах-гитары, не похожий ни на один другой LP Ash Ra Tempel, и не очень похожий на любую другую музыку. Да, здесь есть блюзовые риффы, но ни один из них не имеет блюзового контекста. Гитара Мануэля Гётшинга настолько властна, что иногда он срывается в простой мажорный аккордовый грув, а ястреб вгоняет круглый деревянный бас в странную переливающуюся, звенящую мелодию. И... именно возвращение Клауса Шульце на барабаны доводит Freaknroll до кульминации. Никто, кроме Клауса, не способен выйти за пределы рок-н-ролла в таком ритмически совершенном, негроулинговом виде, и при этом посылать искры света в космос. Freaknroll настолько лишен эгоизма, что даже на малой громкости подходит в качестве медитативной музыки. Темы поднимаются из высокотемпового импульса, затем по мускулам песни переносятся в основную секцию, где рифф становится реальным и экспрессивным достаточно долго, прежде чем снова погрузиться в музыкальную ткань песни. Как обычно у Ash Ra Tempel, другая сторона представляет собой огромную, драйвовую вещь под названием Jenseits, прекрасную медитацию Клауса Шульце с призрачными синтезаторными аккордами, в которой Рози Мюллер рассказывает историю о встрече Космических Курьеров с Тимоти Лири....
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